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Переносится дата прямого эфира губернатора с подписчиками во «ВКонтакте»

4 февраля в 21:06 194 просмотра

С 5 на 10 февраля переносится дата прямого эфира (0+) губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с подписчиками соцсети «ВКонтакте». Об этом вечером 4 февраля сообщил пресс-центр регионального правительства.

Трансляция также начнется в 9 часов утра. Вопросы по-прежнему можно задавать в группе «Пензенская область». Губернатор в ходе общения с жителями региона ответит на самые интересные из них.

В настоящее время губернатору поступило около 200 вопросов, причем на них в комментариях уже отвечают официальные представители ведомств и районных администраций. В частности, много жалоб по качеству воды в Кузнецке, есть вопросы по выплату пособий и их размерам, благоустройству населенных пунктов. Есть и предложения, например, проводить такие эфиры главам администраций.

Напомним, первый прямой эфир в соцсети губернатор провел в «Одноклассниках» в преддверии Нового года. Ему поступили сотни обращений.


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