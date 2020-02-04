В Пензе с размахом отметили 81-летие региона: яркие фото с места события

В Пензе днем 4 февраля в киноконцертном зале состоялось одно из самых важных событий в жизни региона — празднование его 81-летия. Здесь моно было увидеть богатство культуры, традиций и экономические достижения родного края.

Жителей региона, ветеранов, почетных граждан, а также тех, кто добился больших успехов в своей сфере, и гостей поздравили губернатор Иван Белозерцев, спикер пензенского парламента Валерий Лидин.

«Это динамично развивающийся регион, о чем свидетельствуют итоги развития всех отраслей. По темпам экономического роста за последние 5 лет Пензенская область занимает второе место среди регионов Приволжского федерального округа. В прошлом году область стала одним из лидеров в России по числу реализованных масштабных инвестиционных проектов. Мы еще достигли не всех целей, решили не все проблемы, но темпы положительных изменений будут нарастать с каждым годом. Такую задачу поставил президент России Владимир Владимирович Путин, и мы ее выполним», — сказал, приветствуя собравшихся в зале, Иван Белозерцев.

Особые слова благодарности он выразил ветеранам, участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, которые после 1945 года восстанавливали народное хозяйство.

«У вас растет достойная смена: яркая, инициативная, талантливая молодежь, которая завоевывает награды на всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах и спортивных состязаниях, уже сегодня активно участвует в общественной и политической жизни пензенского региона. Уверен, что 2020 год станет для Пензенской области годом новых свершений и покорения новых высот», — подчеркнул он.

Творческая молодежь приняла участие в гала-концерте «Пою тебе, мой Сурский край». лучшие были отмечены благодарственными письмами губернатора, сообщает пресс-центр областного правительства.

Предалагем вам яркие фото с места событий.

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