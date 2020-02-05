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Пензенские следователи ищут уроженку Архангельска Татьяну Юденкову

5 февраля в 09:14 164 просмотра

В пресс-службе СУ СКР по Пензенскому региону сообщили о пропаже жительницы города Архангельска Татьяны Юденковой.

По данным следствия, 32-летняя женщина 21 февраля 2017 года уехала на своей Lada Kalina, сообщив матери, что отправляется на прием в больницу. Как утсановили правоохранители, на следующий день Татьяна Юденкова приехала к гостинице в поселок Петровское. 24 февраля 2017 женщина зарегистрировалась в гостинице «Спутник» города Вологды, из которой уехала на машине около пяти часов утра. С этого момента местонахождение женщины остается неизвестным, однако удалось разыскать ее легковушку, которая в мае 2017 года была брошена в Даниловском районе Ярославской области.

«Следователи продолжают поиски пропавшей женщины и просят всех, кому что-либо известно о ее перемещениях или местонахождении, сообщить в правоохранительные органы», — добавили в пресс-службе.

Приметы: рост — 155−160 см, телосложение — среднее, волосы — длинные, светлые, глаза — серые, большие, лицо — овальное, нос — с горбинкой.

Была одета в шубу коричневого цвета с капюшоном, шапку вязаную серого цвета, сапоги черные замшевые без каблука, колготки черные, черную юбку. При себе имела паспорт, сенсорный мобильный телефон в корпусе черного цвета модели HTC; на шее — цепочка из металла желтого цвета с кулоном в виде ромба, на правой и на левой руке — по кольцу из металла желтого цвета.

Особые приметы: медленная речь.

«При наличии информации о местонахождении Татьяны Юденковой, сообщить в следственное управление СКР по Вологодской области по телефону 8 (909)598−00−97, в следственное управление СКР по Пензенской области по номеру: 8 (8412)36−17−02 или в полицию по телефону 02», — уточнили в ведомстве.

Фотография: https://penza.sledcom.ru/news/item/1436129/

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