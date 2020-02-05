В центре Пензы странный прохожий неожиданно выбежал на дорогу

Пользователь опубликовал в сети запись с видеорегистратора, на которой запечатлено странное поведение пензенца.

Все произошло на ул. Октябрьской, на пешеходном переходе сразу после пересечения с ул. Володарского.

На кадрах, размещенных в одной из групп соцсети «ВКонтакте», видно, как внезапно на дорогу выбежал прохожий. Парень потрогал проезжающую отечественную легковушку, которая увильнула от него влево. Затем он встал перед авто с регистратором и поднял вверх руку в качестве приветствия. Через несколько секунд он вернулся на тротуар, при этом делая руками разрешающие жесты для движения машин.

«На видео, конечно, — исключение, такое не каждый день встретишь. А вот остальным, с бананами в ушах и капюшоне, хочется напомнить, что переход нужно осуществлять осмотрительно, убедившись, что водители вам уступают», — обратился к пользователям автор поста.

В комментариях подписчики усомнились в адекватности пешехода, назвав его поведение странным. Некоторые узнали молодого человека — они встречали его в разных частях города, и он тоже, по их словам, вел себя вызывающе.

«Так этот пешеход не адекватен, я сегодня ехала с ним в одном автобусе, пришлось выйти в центре», — поделилась Мария.

«Этот тип сегодня по всему городу ходил, у ВЛ [торговый центр на ул. Московской] попался, потом у «Современника», и эта собачка с ним. Они видосы запиливают», — рассказал пользователь Макс.