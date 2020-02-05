В России из-за коронавируса подорожают гаджеты

Закрытие некоторых заводов в Китае из-за стремительного распространения коронавируса может спровоцировать рост цен на некоторые гаджеты, причем не только в России, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия».

Отмечается, что каждая неделя простоя производства будет добавлять к цене на электронику примерно 1,5−3%.

По словам участников рынка и экспертов, у отечественных розничных продавцов пока есть запасы, однако если фабрики не откроются к 10 февраля, то гаджеты и другая электроника в магазинах закончатся.

Специалисты считают также, что могут возникнуть проблемы с поставками автозапчастей, которые производятся преимущественно в КНР. Как минимум ожидается их подорожание в несколько раз. Автопроизводители различных марок уже предупреждают о проблемах со сборкой машин.