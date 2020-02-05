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На телеканале «Экспресс» вышло эксклюзивное интервью с губернатором

5 февраля в 10:16 158 просмотров

4 февраля, в день рождения Пензенской области, на телеканале «Экспресс» вышло эксклюзивное интервью с губернатором Иваном Белозерцевым.

Глава региона рассказал, зачем он ведет социальные сети, о своей семье, отдыхе, как меняют жизнь людей национальные проекты, о развитии региона, о результатах 2019-го и планах на текущий год.

Смотрите полную версию интервью ниже.


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