В Пензе букмекерскую контору оштрафовали за нахождение в здании, где учатся дети

Налоговые органы провели проверку организации в апреле. Установлено, что пункт приема букмекерских ставок находится в одном здании с учреждением дополнительного образования, в котором могут заниматься дети. Это является грубым нарушением законодательства.
По данному факту составили протокол об административном правонарушении, дело передали в суд. Букмекерскую контору оштрафовали на 250 тысяч рублей.
В ходе рассмотрения дела она переехала на другой адрес. Ее представитель подал апелляционную жалобу, но ее оставили без удовлетворения.
Постановление вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.