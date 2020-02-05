Нарколог назвал самый опасный алкогольный напиток

Оказалось, что самым опасным для здоровья напитком является пиво. Даниил Покровский считает, что его надо запретить. Содержащийся в жидкости алкоголь он назвал наименее вредным компонентом. Остальные составляющие, которые влияют на цвет, вкус и пенность, «крайне неполезны для организма».

Врач отметил, что хмель имеет свойства поглощать из земли тяжелые соединения. Среди наиболее опасных из них — кардиотоксичный металл кобальт. Специалист пояснил, что в бутылке пива объемом 375 миллилитров содержится его максимально допустимая суточная доза для человека.

«Металлы, содержащиеся в пиве и пивных напитках, вызывают кардиопатию, ожирение сердца, за патологией нередко следует смерть больного», — добавил нарколог.

Наименее опасным спиртным Даниил Покровский назвал красное сухое вино.