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Нарколог назвал самый опасный алкогольный напиток

5 февраля в 11:09 128 просмотров

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал «Вечерней Москве», какой алкогольный напиток губит организм.

Оказалось, что самым опасным для здоровья напитком является пиво. Даниил Покровский считает, что его надо запретить. Содержащийся в жидкости алкоголь он назвал наименее вредным компонентом. Остальные составляющие, которые влияют на цвет, вкус и пенность, «крайне неполезны для организма».

Врач отметил, что хмель имеет свойства поглощать из земли тяжелые соединения. Среди наиболее опасных из них — кардиотоксичный металл кобальт. Специалист пояснил, что в бутылке пива объемом 375 миллилитров содержится его максимально допустимая суточная доза для человека.

«Металлы, содержащиеся в пиве и пивных напитках, вызывают кардиопатию, ожирение сердца, за патологией нередко следует смерть больного», — добавил нарколог.

Наименее опасным спиртным Даниил Покровский назвал красное сухое вино.


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