Белозерцев поручил привлекать к работе с детьми-сиротами квалифицированных соцработников

В Пензенской области проживает более 3500 детей, оставшихся без попечения родителей, 96,4% из них устроены в приемные семьи. В регионе — один из самых низких уровней в стране социального детского сиротства.

«У нас высокий процент устройства детей в семьи, лишь 3,6% размещены в организации для детей-сирот. На протяжении 10 лет область держит лидирующую позицию по этому показателю в ПФО», — отметил губернатор Иван Белозерцев.

Глава региона нацелил ответственные ведомства на продолжение системной работы, благодаря которой удалось добиться положительных результатов. Он подчеркнул, что при решении места пребывания ребенка, в первую очередь, нужно соблюдать его интересы. Иван Белозерцев поручил привлекать к работе с детьми квалифицированных соцработников, сообщили в пресс-центре областного правительства.