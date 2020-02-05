Детей сотрудников «Дамате» приглашают на онлайн-олимпиаду

Принять участие в олимпиаде могут ребята от 6 до 13 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на корпоративном учебном портале компании. После этого им пришлют 10 заданий, причем их сложность будет зависеть от возраста ребенка. Они включают в себя задачи на логическое мышление и интеллект, 3D-задачи. Когда ребята выполнят задания, они должны отправить их на проверку, после этого им начислят баллы.

70 участников, которые наберут больше всего баллов, смогут пройти трехмесячное обучение в «Академии «Дамате» по двум программам. Занятия будут проводиться каждое воскресение на базе школы № 4 в Нижнем Ломове, они направлены на развитие логики, математического мышления и расширение кругозора. Детей научат новым методикам в математике, игре в шахматы.

После курса занятий для детей состоится «Weekend профессий», в рамках которого запланирован визит в Пензенский аграрный университет. Наставники проекта «Новое поколение «Дамате» расскажут ребятам о будущем сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Также участники проекта побывают на экскурсиях по достопримечательностям Пензы.

Напомним, проект «Академия «Дамате» создан в Пензе в 2018 году, чтобы сформировать и развить у детей широкий круг компетенций, привлечь внимание к профессиям, которые станут актуальны на рынке через несколько лет. С прошлого года он стал работать еще и в Пензенском регионе, а также в Тюменской области.

За год «Академия» организовала 35 спортивных, развлекательных и образовательных мероприятий, на них побывали более двух тысяч детей сотрудников «Дамате». Среди ребят был популярным конкурс «Ферма будущего», его победители скоро отправятся в научные путешествия в другие города.