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В производственном помещении на ул. Ленина загорелось масло

5 февраля в 11:34 206 просмотров

Утром 5 февраля в Пензе произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сигнал о происшествии на улице Ленина поступил на пульт дежурного в 10:16. На место выдвинулись три спецмашины и 14 человек личного состава МЧС.

«В приямке (углублении на полу для стекающего масла) загорелось масло, площадь возгорания составила 16 кв. м. Из помещения эвакуировали шесть человек», — рассказали сотрудники ведомства.

Пожар ликвидировали методом пенной атаки. Никто из людей не пострадал.

Спасатели призывают пензенцев быть аккуратнее при обращении с огнем, соблюдать меры пожарной безопасности, особенно вблизи легковоспламеняющихся веществ.


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