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Пензенцам объяснили, как распознать рак на ранней стадии

5 февраля в 12:02 172 просмотра

Сотрудники областной больницы имени Н. Н. Бурденко рассказали пензенцам о раннем выявлении онкозаболеваний.

Пост появился в группе медучреждения в соцсети Facebook. Врачи объяснили, что рак является одной из ведущих причин заболеваемости и смертности во всем мире.

«Исследование ученых показывает, что большинство людей игнорируют ранние признаки рака, приписывая их менее тяжелым заболеваниям», — говорится в сообщении.

Пензенцам порекомендовали следить своим организмом и после обнаружения хоть одного из тревожных симптомов, обращаться к врачу. Такими являются:

— необъяснимый кашель;

— изменения внешнего вида родинки;

— стойкие изменения в работе кишечника;

— необъяснимая потеря веса;

— трудности при глотании;

— беспричинное увеличение лимфатических узлов;

— сонливость;

— ночная потливость;

— общее недомогание.

Медики считают, что для начала с такими симптомами необходимо прийти к терапевту. Специалист проведет осмотр, а после направит к нужному врачу.


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