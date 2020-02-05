Пензенцам объяснили, как распознать рак на ранней стадии

Пост появился в группе медучреждения в соцсети Facebook. Врачи объяснили, что рак является одной из ведущих причин заболеваемости и смертности во всем мире.
«Исследование ученых показывает, что большинство людей игнорируют ранние признаки рака, приписывая их менее тяжелым заболеваниям», — говорится в сообщении.
Пензенцам порекомендовали следить своим организмом и после обнаружения хоть одного из тревожных симптомов, обращаться к врачу. Такими являются:
— необъяснимый кашель;
— изменения внешнего вида родинки;
— стойкие изменения в работе кишечника;
— необъяснимая потеря веса;
— трудности при глотании;
— беспричинное увеличение лимфатических узлов;
— сонливость;
— ночная потливость;
— общее недомогание.
Медики считают, что для начала с такими симптомами необходимо прийти к терапевту. Специалист проведет осмотр, а после направит к нужному врачу.