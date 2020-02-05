Пензенцы простятся с ученым Павлом Зайдфудимом 6 февраля

Председатель реготделения «Русского географического общества» Игорь Пантюшов сообщил о дате и времени прощания с ученым, доктором биологических наук Павлом Хаскельевичем Зайдфудимом.

Павел Хаскельевич скончался на 72-м году жизни 4 февраля, об этом также сообщил Игорь Пантюшов ранее в группе пензенского РГО в соцсети Facebook.

«Прощание с Павлом Хаскельевичем Зайдфудимом состоится завтра, 6 февраля, с 14:00 до 15:00, в ритуальном зале городской больницы № 6 г. Пензы», — написал он.

За плечами Павла Хаскельевича — разнообразная деятельность: он работал замминистра РФ по делам национальности и региональной политики, полярником, научным сотрудником РАН, вице-губернатором Пензенской области. Об одном из своих знаменитых инновационных проектов, связанных с Пензенской областью, — «Ноополис Луговой», и о текущих проектах, он рассказывал журналистам информагентства в интервью.

Ранее соболезнования родственникам Павла Зайдфудима выразили губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, председатель Законодательного Собрания региона Валерий Лидин, главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков, члены правительства Пензенской области, глава города Пензы Владимир Мутовкин и глава администрации Пензы Андрей Лузгин.

«Яркий, инициативный, неравнодушный к судьбе родной Пензенской области. Павел Хаскельевич запомнился всем нам именно таким и таким он навсегда вошел в летопись Сурского края, который любил искренней любовью настоящего патриота. Павел Зайдфудим прошел большую жизненную школу и наполненный созидательным трудом путь, обладал глубокими разносторонними знаниями и масштабным государственным мышлением. Уход Павла Хаскельевича из жизни — это огромная невосполнимая утрата для всех нас. Его наследие остается землякам, в сердцах которых будет жить благодарная память об этом светлом, чутком и отзывчивом человеке», — отмечается в некрологе.

«Пенза-Пресс» также выражает соболезнования близким и родным Павла Зайдфудима в связи с невосполнимой утратой.