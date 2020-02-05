Пензенские власти выразили соболезнования родным Павла Зайдфудима

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, председатель Законодательного Собрания региона Валерий Лидин, а также представители регионального правительства и власти Пензы выражают соболезнования родным и близким скоропостижно скончавшегося на 72 году жизни Павла Хаскельевича Зайдфудима .

«Яркий, инициативный, неравнодушный к судьбе родной Пензенской области. Павел Хаскельевич запомнился всем нам именно таким и таким он навсегда вошел в летопись Сурского края, который любил искренней любовью настоящего патриота.

Павел Зайдфудим прошел большую жизненную школу и наполненный созидательным трудом путь, обладал глубокими разносторонними знаниями и масштабным государственным мышлением.

Уход Павла Хаскельевича из жизни — это огромная невосполнимая утрата для всех нас. Его наследие остается землякам, в сердцах которых будет жить благодарная память об этом светлом, чутком и отзывчивом человеке», — сказано в некрологе.

Павел Хаскельевич Зайдфудим родился в Пензе в 1948 году, в 1967-м начал трудовую деятельность слесарем-электромонтажником в Пензенском приборостроительном техникуме. Принимал активное участие в организации и деятельности молодежно-студенческого клуба «Данко», получившего общесоюзную известность.

В 1974 году окончил историко-филологический факультет Пензенского государственного педагогического института, в 1979 г. — аспирантуру при Ленинградском государственном университете, в 1974—1988 годах преподавал и занимался научной деятельностью в Пензенском инженерно-строительном институте.

В 1988—1989 годах работал замначальника Штаба ЦК ВЛКСМ на строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, в 1990-м стал председателем правления и гендиректором Регионального центра освоения и развития Дальнего Востока и зоны БАМа.

С июля 1992 года — зампредседателя Госкомитета РФ по вопросам развития Севера, с 1994-го занял должность замминистра РФ по делам национальностей и региональной политики. В 1996—1998 годах работал первым зампредом восстановленного Госкомитета РФ по вопросам развития Севера.

В 1996—1998 годах учился в Дипломатической академии МИД России. В 1998—2002 был президентом и председателем правления Международного общественного фонда содействия экономическому и социальному развитию коренных народов Севера.

В 2002 году Павел Хаскельевич возглавил представительство Пензенской области при правительстве РФ, затем до 2003 года работал в должностизаместителя губернатора Пензенской области.

С 2003 по 2006 годы работал гендиректором «Экоцентра» — центра экологической информации, исследований, образования и воспитания «Ноополиса Луговой». В 2006—2007 годах работал в Институте проблем управления РАН ведущим научным сотрудником.

С 2007 года — директор Центра региональных проектов и программ ОАО «Институт микроэкономики», с 2009-го — проректор по научной и информационной деятельности Московского государственного университета культуры и искусств.