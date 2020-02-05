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После обращения к губернатору в Instagram проверили школьную столовую

5 февраля в 12:29 190 просмотров

Жители Пензенской области активно пишут жалобы на странице губернатора Ивана Белозерцева в Instagram. Некоторые из них оказались особенно значимыми.

Так, пензячка рассказала главе региона о некачественной работе столовой школы № 59 и предоставила фотографию, на которой была запечатлена тарелка супа с насекомым.

По поручению Ивана Белозерцева, организовали комиссионную проверку пищеблока. Специалисты выяснили, что все требования СанПиН в столовой соблюдены. Насекомые не выявлены. Комиссия подтвердила, что пищеблок содержится в чистоте по всем нормам. Эксперты также проверили сроки проведения дезобработки и дезинсекции. Последняя проводилась в январе 2020 года, сообщили в пресс-центре облправительства. Всего же в течение учебного года пищеблок обрабатывался трижды согласно СанПин.

Иван Белозерцев поручил усилить контроль за соблюдением требований санитарных норм и правил во всех образовательных учреждениях области.

Напомним, пензенцы могут задавать интересующие их вопросы и сообщать о проблемах в соцсетях чиновников. Полный список аккаунтов можно посмотреть здесь.


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