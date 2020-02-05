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В Пензу прибудет «Эшелон Победы»

5 февраля в 12:57 32 просмотра

По территории нескольких городов страны проедет агитационный поезд «Эшелон Победы». Маршрут будет пролегать и через Пензу.

Поезд, в составе которого будут следовать платформы с образцами исторической и современной военной техники, вагон-музей с артефактами Великой Отечественной войны, отправится 26 апреля из Иркутска, а закончит путешествие 8 мая в Екатеринбурге, сообщает ТАСС. Протяженность маршрута — 4044 километра.

Состав проследует через Красноярск, Новосибирск, Омск, Тюмень, Челябинск, Уфу, Самару, Пензу, Саранск, Казань, Ижевск и Пермь. Для жителей этих городов организуют концерты и экскурсии по экспозиции эшелона. В Екатеринбурге артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа покажут праздничный гала-концерт.

Напомним, «Эшелон Победы» уже посещал Пензу. Фоторепортаж с события можно посмотреть здесь.


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