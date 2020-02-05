Для машин на шипованной резине намерены ввести новые ограничения

В Госдуме обсудили вопрос новых ограничений скорости и штрафов для владельцев авто с шипованными шинами, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Коммерсантъ».

Российский дорожный научно-исследовательский институт сообщил, что ежегодно на восстановление асфальта на дорогах федеральные власти тратят от 60 до 220 миллиардов рублей. Из них 53 миллиарда идут на исправление деформации дорог, возникающей из-за шипов на покрышках.

Отмечается, что по техническому регламенту Таможенного союза использовать шипованную резину запрещено с июня по август. В зимние месяцы без нее ездить нельзя. Госкомпания «Автодор» предложила ввести штрафы за нарушение правил при использовании шипованных шин, а также передать право региональным властям самостоятельно устанавливать сроки, когда можно использовать зимнюю резину. Нарушителей намерены ловить при помощи камер наблюдения. Для облегчения поиска водителей на зимних покрышках в ПДД предложили вернуть опознавательный знак «Шипы», который отменили в 2018 году по инициативе ГИБДД.

Представитель Российского дорожного научно-исследовательского института Николай Беляев предложил, что автомобилистам «на шипах» нужно ограничить скорость на автомагистралях со 110 до 90 километров в час. Эту инициативу поддержали дорожники. Представителям МВД понравилась идея со штрафами.

Все представленные инициативы изучит специальная рабочая группа думского комитета по транспорту и строительству.