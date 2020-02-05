Пензенцы возмущены гигантской очередью в МРЭО ГИБДД

Житель Пензы рассказал в Сети об огромной очереди на получение водительского удостоверения.

Фотографию толпы мужчина опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что пензенцы начали занимать очередь на замену и получение прав с шести часов утра. Судя по кадру, автомобилистов настолько много, что они стоят от дверей МРЭО до угла здания.

Пользователь в комментариях рассказал, что на самом деле очередь начала образовываться уже в пять часов утра.

«Я пришел в 5:00 и уже был четвертым. Это ужас какой-то», — написал Дмитрий.

«Дурдом! Потерял права, а электронная очередь на месяц расписана. Талоны дают только в день приема, заранее нельзя взять, а с пяти утра очередь такая, что придя к 8:00 я был 75-м по ручным спискам. Абсолютно не грамотно все сделано», — возмутился Андрей.

Пензенцы в комментариях напомнили, что записаться в МРЭО можно через сайт Госуслуг. Информагентство «Пенза-Пресс» выяснит причину такого столпотворения, отправив официальный запрос в управление ГИБДД.

Напомним, жители региона могут сообщать о своих проблемах в разделе «Жалобная книга» на сайте информагентства. На все вопросы ведомства в течение семи дней присылают официальные ответы.