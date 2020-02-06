Из всех остающихся в строю пензенских спортивных команд по игровым видам самой титулованной является «Лагуна-УОР». И по итогам текущего сезона российского женского мини-футбола ее поклонники не без оснований рассчитывают на пополнение коллекции завоеванных наград.

Всего лишь три-четыре года назад будущее «Лагуны», имевшей в своем активе уже не одно выигранное «золото» национального чемпионата, и не один завоеванный Кубок России, у болельщиков вызывало тревогу. Причиной этого являлись сведения о солидной задолженности клуба по различным направлениям, слухи об аресте его имущества с последующей распродажей и возможном расформировании команды. И некоторые основания для подобного рода информации в целом имелись. Но «пациент» оказался весьма живучим и вполне себе здоровым. Уже «похороненная» некоторыми команда тогда не просто выжила. Несмотря на значительные изменения в составе, связанные с уходом едва ли не всех лидеров, определявших игру команды на протяжении нескольких предшествующих «золотых» сезонов, «Лагуна» без наград не осталась.

Стоит заметить, что любой чемпионат страны, начиная с сезона 2008−2009 годов, когда турниры женских команд стали проводиться под эгидой Ассоциации мини-футбола России, «Лагуна» завершала с очередной медалью. А в общей сложности с учетом времен, когда состязаниями ведала Ассоциация женского мини-футбола России в качестве одного из структурных подразделений РФС, в активе пензенской команды одних только чемпионских титулов значатся шесть. Плюс к этому — семь серебряных медалей и одна бронзовая.

Главных трофеев, завоеванных в розыгрышах Кубка России, в послужном списке «Лагуны» чуточку больше — семь. Но после непростой ситуации в клубе, упомянутой ранее, дела в этом турнире складывались не лучшим образом. Пензенская команда не могла не то что претендовать на трофей, но и даже преодолеть барьер группового этапа. Однако именно в этом турнире по итогам прошлого сезона «Лагуна» сумела завоевать главный приз впервые с сезона 2014−2015 годов, когда мини-футболистки пензенской команды одновременно выиграли и золотые медали чемпионата, и Кубок.

В последние годы в межсезонный период пензенскую команду обязательно покидает кто-то из ведущих игроков, и вместо них тренеры вынуждены в очередной раз наигрывать школьниц из группы подготовки клуба или «сыроватых» мини-футболисток из других городов. Но считаться с собой «Лагуна» заставляет неизменно. И не просто считаться, а с обоснованными претензиями на триумф. Как, например, в прошлом сезоне, когда на первом этапе чемпионата превосходство пензенской команды над соперницами по конференции «Запад», по уровню превосходящей «Восток», было настолько внушительным, что многие поспешили записать ее в чемпионы. Не срослось тогда — третье подряд «серебро» в итоге. За это «недоразумение» пензенские мини-футболистки отыгрались в кубковом «Финале четырех».

В последнее межсезонье «Лагуну» покинули некоторые «наигранные» здесь мини-футболистки. Причем не рядовые игроки. Уход капитана команды и основного голкипера, входящих в состав сборной России, уже можно отнести к чувствительным потерям, а ведь были и перспективные мини-футболистки, на которых вполне можно было бы рассчитывать уже в этом сезоне. Но пензенская команда вновь значится в числе претендентов на главные награды обоих основных российских турниров.

Сейчас выступление «Лагуны» во многом свидетельствует о справедливости поговорки «Свято место пусто не бывает», чему в немалой степени способствует плодотворная работа с ближайшим резервом. Сегодня девчонки, которым впору еще выступать в молодежном чемпионате, заметно окрепли и обосновались на лидирующих позициях. В чемпионате России сестры Мария и Екатерина Самойловы с Екатериной Ениной «наколотили» в ворота соперниц добрую половину мячей, значащихся на счету всей пензенской команды. И регулярные их вызовы в национальную сборную уже не выглядят в качестве какого-то аванса на будущее.

Поступь «Лагуны» в нынешнем сезоне выглядит весьма убедительной. За два тура до окончания первого этапа чемпионата страны пензенская команда при единственном поражении в пассиве практически обеспечила себе первое место в конференции «Запад». Без проблем мини-футболистки «Лагуны» вышли и в «Финал четырех» розыгрыша Кубка России, не побаловав за два этапа своих оппоненток хотя бы одной ничейкой.

Неизменным в последние годы, невзирая ни на что, остается ответ президента пензенского клуба Виталия Антонова на вопрос относительно задачи на сезон: «Цель у нас одна — выиграть и чемпионат, и Кубок страны».

А ведь могут же. Где-то в последние годы чуток не хватало. Но игроки «Лагуны» при этом приучили своих болельщиков к тому, что им многое по плечу, к тому, что они способны побеждать вопреки всему.

Сергей Зимин