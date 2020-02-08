Судьбы и история. Какие экспонаты хранит музей ЗАГС в Пензе

Перед тем, как появились записи актов гражданского состояния (ЗАГС), все сведения о родившихся, умерших, заключивших брак или расторгнувших его находились у священнослужителей в метрических книгах. В конце 1917 года была разослана телеграмма о том, чтобы создать отделы ЗАГС по всем регионам. 18 декабря — день их образования.

По словам Ирины Мананниковой, именно эта телеграмма из народного комиссариата является одним из самых ценных экспонатов музея, достать ее — нелегко. Правда, в Пензе хранится не оригинал документа, а его копия.

Безусловно, большую ценность представляют документы. В одном месте собраны данные о жизни тысяч людей.



В настоящее время проводится работа по переводу всех записей актов гражданского состояния в электронный вид. Как призналась Ирина Мананникова, часто в процессе этого находятся интересные документы: заявления матерей, справки о том, что действительно эта женщина родила ребенка. Встречались и справки из больницы на имя умершего человека о том, что он действительно умер. Есть интересные имена, например, Марсельеза и Юрист.

«Когда листаешь страницы актовых книг, иногда испытываешь смешанные чувства. Осознаешь, что за ними стоят живые люди. Чьи-то предки. И с помощью электронной базы, сформированной из этих страниц, они будут жить всегда», — сказала сотрудница ЗАГСа.

Также среди экспонатов музея — предметы ведущего-регистратора свадебной церемонии: нагрудный знак, перьевая ручка, чернильница, очки и печатная машинка.

Помимо этого, в музее есть медаль, которую вручали всем новорожденным на торжественной регистрации.

Раньше в каждом отделе ЗАГС была книга отзывов и предложений. Одна из таких представлена в музее. В ней записаны поздравления для сотрудников, благодарности.

Некоторые счастливые пары присылали после регистрации свои фотографии, даже спустя несколько лет после свадьбы. Одна из таких пришла из Франции от женщины, которая вышла замуж за иностранца. Регистрация состоялась во Дворце бракосочетания города Пензы, теперь, отделе ЗАГС Октябрьского района.

Здесь же хранятся снимки с торжественных регистраций разных лет.

Экспонаты для музея сотрудники отделов ЗАГС бережно собирали со всех уголков Пензенской области, планируется и расширение экспозиции. Однако, скорее всего, по словам специалиста, это будет приурочено к каким-то памятным датам.

Музеи ЗАГС открыты для всех желающих по адресам: г. Пенза, ул. Минская, 1 и г. Каменка, ул. Чернышевского, 25.