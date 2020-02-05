Ученые раскрыли секрет легкого пробуждения

Оказалось, что самая главная опасность во время утреннего пробуждения — это инерция сна. Это состояние сонливости, когда человек уже открыл глаза, но в себя еще не пришел. Обычно оно длится несколько секунд или минут. Неправильный звук на будильнике может привести к тому, что такое состояние продолжится несколько часов. В этом случае человек теряет работоспособность и не сможет справиться со стрессовыми ситуациями.

Австралийские ученые выяснили с помощью эксперимента, что классический резкий звук будильника может напугать спящего и нарушить мозговую деятельность. При этом музыкальные композиции, где мелодия доминирует над ритмом по утрам, помогают выйти из состояния сна очень плавно и без каких-либо последствий перейти к бодрствованию.