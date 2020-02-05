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В Саранске с подозрением на коронавирус госпитализировали троих

5 февраля в 15:16 232 просмотра

В Саранске в больницу попали три местных жителя с подозрением на коронавирус. Двое из них, по информации местных СМИ, несколько дней назад заезжали в Пензу.

Отмечается, что все трое вернулись домой из Китая. Две девушки ехали из Поднебесной в Саранск с пересадкой в Пензе. У них диагноз коронавируса не подтвердился, однако их поместили на карантин в специальный изолированный бокс. В нем они будут находиться 14 дней.

Как сообщили на портале «Известия Мордовии», мужчина попал в больницу с высокой температурой и кашлем. Его поместили в изолированный бокс, у него взяли анализы на коронавирус, результаты которых будут известны спустя какое-то время. Первый заместитель министра здравоохранения Республики Мордовия Елена Степанова уточнила, что у пациента — ОРВИ.

Напомним, рост заболеваемости пневмонией, которую вызвал новый вид коронавируса 2019-nCoV, начался в конце декабря в китайском городе Ухань. В России пока подтверждены два случая заражения.


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