Жижа или вода? Кузнечане жалуются на мутную субстанцию в кранах

10 февраля на официальной странице Пензенской области соцсети «ВКонтакте» состоится прямой эфир (0+) с губернатором Иваном Белозерцевым. Свои вопросы пользователи оставляют уже сейчас, среди них — много обращений по качеству воды от жителей Кузнецка.

Кузнечане жалуются на отвратительное качество воды, которая течет из крана. Многие в подтверждение своих слов публикуют снимки и ролики, на них видно, что жидкость действительно непрозрачная. Ее цвет варьируется от светло-желтого до темно-коричневого.

«Этой водой невозможно пользоваться: ни сварить, ни постирать. Ребенка искупать не можем по несколько дней, про нас вообще молчу! Мы уже испортили всю сантехнику жесткими моющими средствами, ни один фильтр не спасает. Ладно бы это было иногда, но мы можем по пальцам сосчитать дни, когда у нас идет чистая вода», — написала Валерия.

«Большая часть второго по величине города области не может нормально пользоваться этой субстанцией с примесью ржавчины и грязи, за которую мы платим каждый месяц, как за питьевую воду», — возмутился Денис.

Жители Кузнецка отмечают, что подобная проблема есть в разных районах города. Но где-то ситуация лучше, где-то — хуже.

Администрация Кузнецка ответила на комментарии местных жителей. Чиновники сообщили, что по национальному проекту «Чистая вода» городу выделят 61 млн рублей на строительство второй станции обезжелезивания.

«Кузнецк включен в программу на 2021 год. Есть вероятность того, что сроки будут перенесены. В ближайшее время губернатор Пензенской области встретится с министром строительства РФ, где данный вопрос будет обсуждаться. Весь пакет документов готов, будем ждать результатов встречи», — написали сотрудники администрации.

Также отмечено, что все, что было в силах администрации города, сделано. И единственный путь решения проблемы — строительство второй станции обезжелезивания воды. Благодаря появлению первой, в настоящее время более половины города получают чистую воду.