В Пензе хотят закупить 121 новый пассажирский автобус

По улицам Пензы будут ездить больше автобусов. О покупке нового транспорта сообщила администрация города.

Пензенец задал вопрос губернатору о работе общественного транспорта в областном центре. Глава региона проведет прямой эфир (0+) на странице соцсети «ВКонтакте» 10 февраля, пользователи уже сейчас пишут свои обращения.

«Когда уже уберут маршрутки с дорог? Будет ли в Пензе нормальный общественный транспорт — автобусы и троллейбусы?» — спросил мужчина.

На комментарий ответила пресс-служба мэрии Пензы.

«В настоящее время городской администрацией совместно с управлением транспорта и связи Пензы подготовлена и направлена в Министерство транспорта РФ заявка для участия в реализации мероприятия по обновлению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — сообщили сотрудники.

В рамках данного проекта планируется приобрести 121 автобус большого класса.

Ранее мы писали, что в Пензе на нескольких маршрутах с 1 января 2021 года введут регулируемые маршруты. Это автобусы № 54, № 66, № 70, № 82с.