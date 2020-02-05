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Путин пригрозил пытающимся нажиться на коронавирусе владельцам аптек

5 февраля в 16:22 150 просмотров

Президент Владимир Путин пригрозил компаниям, которые пытаются нажиться на распространении коронавируса, сообщает ТАСС.

Владимир Путин считает, что необходимо лишать лицензий те аптеки, в которых выявили завышение цен на препараты и средства защиты.

О повышении цен в аптеках ряда российских регионов президенту сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. В начале февраля власти субъектов России были вынуждены обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой установить контроль за ценами на лекарства и средства защиты. В частности, в Забайкалье за сутки стоимость защитных масок выросла с 1 рубля 20 копеек до 10 рублей. А в Курской области маска подорожала в 35 раз — с 1 до 35 рублей.


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