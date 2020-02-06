Празднование 81-летия Пензенской области
На телеканале «Экспресс» вышло эксклюзивное интервью с губернатором
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
В Пензе стартовал фестиваль «Открытый мир библиотек»
Наши новости
В Пензе в акции «Донор в погонах» приняли участие около 50 полицейских
В Пензе планируют увековечить память строителей Сурского рубежа
Пензенское УФАС выявило в аптеках рост цен на маски
Директор зоопарка познакомил пензенцев со своей новой «девочкой»
В жилом доме № 54 в Спутнике купили уже треть квартир
В Пензе хотят закупить 121 новый пассажирский автобус
Жижа или вода? Кузнечане жалуются на мутную субстанцию в кранах
В Саранске с подозрением на коронавирус госпитализировали троих
Tele2 разработала антифрод-платформу для борьбы с подменными номерами
После обращения к губернатору в Instagram проверили школьную столовую

В Пензе ищут деньги на сквер у «Воейкова»

6 февраля в 05:13 134 просмотра

Пензенский активист Юрий Тюрин обеспокоен судьбой сквера около дворца единоборств «Воейков».

Соответствующий вопрос пензенец задал губернатору на странице Пензенской области в соцсети «ВКонтакте». Пользователи могут написать свои обращения, на них Иван Белозерцев ответит 10 февраля в прямом эфире (0+).

«Вроде бы, и жителей спросили, что они хотят видеть в сквере, сделали проект, должны были провести его государственную экспертизу, но… Дальше — ни слуху, ни духу. Я как инициатор создания сквера не могу не узнать, каковы результаты?» — написал Юрий Тюрин.

В комментариях пензенцу ответила пресс-служба администрации города, она подтвердила, что проект зоны отдыха от ул. 40 лет Октября до ул. Тепличной разработан.

«Начало будущего сквера положено осенью 2018 года — рядом с дворцом единоборств «Воейков» посажено 40 кедров. В настоящее время идет поиск источника финансирования для реализации данного проекта», — сообщили сотрудники мэрии.

Фотография: фото Юрия Тюрина

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...