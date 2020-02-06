В Пензе ищут деньги на сквер у «Воейкова»

Соответствующий вопрос пензенец задал губернатору на странице Пензенской области в соцсети «ВКонтакте». Пользователи могут написать свои обращения, на них Иван Белозерцев ответит 10 февраля в прямом эфире (0+).

«Вроде бы, и жителей спросили, что они хотят видеть в сквере, сделали проект, должны были провести его государственную экспертизу, но… Дальше — ни слуху, ни духу. Я как инициатор создания сквера не могу не узнать, каковы результаты?» — написал Юрий Тюрин.

В комментариях пензенцу ответила пресс-служба администрации города, она подтвердила, что проект зоны отдыха от ул. 40 лет Октября до ул. Тепличной разработан.

«Начало будущего сквера положено осенью 2018 года — рядом с дворцом единоборств «Воейков» посажено 40 кедров. В настоящее время идет поиск источника финансирования для реализации данного проекта», — сообщили сотрудники мэрии.