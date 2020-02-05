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В жилом доме № 54 в Спутнике купили уже треть квартир

5 февраля в 16:44 122 просмотра

Больше 30% квартир жилого дома № 54 в Городе Спутнике уже нашли своих обладателей с момента официального старта продаж. Почему все больше людей выбирает Город Спутник, понятно: район развивается, инфраструктура интересная. Почему выбирают квартиры в строении № 54 — стоит рассказать подробнее.

Четырехподъездный дом переменной этажности располагается на пересечении улиц Светлой и Изумрудной, так что поблизости уже есть все прелести современной комфортной городской жизни: детский сад, школа, остановка общественного транспорта, сетевые магазины, почта, бассейн, торговый центр, поликлиника, парикмахерские, салоны красоты и кафе. Неподалеку от дома расположен и центр притяжения Спутника — набережная с фонтанным комплексом и тропой здоровья.

В доме застройщик предлагает широкий выбор жилья. Есть традиционные квартиры с изолированными комнатами и сравнительно новые — евроформата, есть компактные студии, стандартные и более просторные 1-, 2-, 3-комнатные квартиры. Стоимость квартир начинается от 872 767 рублей*.

В последние годы при строительстве домов все больше внимания уделяется благоустройству дворовой территории. Одним из важных критериев комфорта является закрытый двор.

«Термодом» также поддерживает эту тенденцию в Спутнике. Двор дома № 54 будет закрытым, без машин, что в первую очередь важно для безопасности детей. Вместо асфальта здесь будет использована георешетка — для максимального озеленения территории. Пешеходные дорожки будут выложены плиткой, а вход в подъезды специалисты сделают с уровня земли, что наверняка порадует мам с колясками, роллеров и велосипедистов.

Срок ввода строения № 54 — 2 квартал 2020 года.

Узнать больше информации можно в офисах компании «Термодом». Они располагаются на улице Радужной, 1 (Город Спутник), Московской, 107, проспекте Строителей, 82 (Пенза), и проспекте 30-летия Победы, 47 (г. Заречный). Также можно позвонить по телефону 28−28−20.

Застройщиком строения является ООО СЗ «ТермодомРиелт». Он входит в состав строительного холдинга «Термодом». Проектные декларации можно посмотреть на сайте termodom-rielt.ru.

*При единовременной полной оплате стоимости квартиры.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ООО ПКФ "Термодом"

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