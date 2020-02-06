Тайна ломовского камня

Глыбина, торчащая над водной гладью пруда в районе теперь уже канувшего в Лету Нижнеломовского кирпичного завода в Пензенской области, не давала мне покоя с детства. «Откуда она?» — спрашивал взрослых. Но никто вразумительного ответа не давал.

Говорили, что глубина пруда в месте залегания камня — метров 20. А так… Камень и камень. Помню только, что возле него тонули часто. Видимо, и вправду расположена глыба на большой глубине, а стало быть, и размеры ее внушительные. Порой после обильного паводка «вершина айсберга» полностью скрывалась под водой. Но вот несколько засушливых лет подряд сильно обнажили этот островок. И что же? Оказалось, что это вовсе не природный монолит, а вполне рукотворное сооружение.

С плотины (а пруд — водоем искусственный, это бывший глиняный карьер кирпичного завода) теперь можно разглядеть кирпичную кладку, добротную известковую штукатурку и нишу непонятного назначения. Обнаружение глубокой ниши в так называемом «камне» теперь легко объясняло, отчего подолгу опытные ныряльщики не могли отыскать утонувших пловцов. Смельчаки, добираясь до пресловутого камня, и не подозревали, что их ждет подводная ловушка. В итоге — страх, паника, и — трагический итог подводных путешествий.

Наличие старинных кирпичей в кладке, какие можно обнаружить лишь в сохранившихся руинах мужского Казанско-Богородичного монастыря, породило среди жителей Нижнего Ломова мнение, что перед нами остатки старинного склепа. В этом были уверены и некоторые сотрудники районного краеведческого музея. Однако более детальное исследование показало: данное сооружение к склепу никакого отношения не имеет. Вот что, например, рассказал по этому поводу А. П. Мамыкин , в недалеком прошлом директор районных электросетей:

«Мой отец вспоминал: во время войны на месте нынешнего пруда находилась дизельная электростанция. Глину тогда здесь еще не добывали. Не было и плотины. А был лишь длинный глубокий овраг, в котором даже волки водились. Это сейчас вся округа застроена жильем, а в 40 — 50-е годы прошлого века здесь была не просто городская окраина — пустошь. Этот «камень» и есть остатки той электростанции, снабжавшей энергией не только кирпичный завод, но и половину города», — рассказал он.

Наличие старинного кирпича в корпусе станции да не смущает читателя. После закрытия мужского Казанского монастыря его здания и послужили стройматериалом не только для возведения электростанции, некоторых корпусов электромеханического завода, но даже для… дорожного полотна трассы Москва — Куйбышев (ныне М-5 Москва — Челябинск). Что ж, время было такое… А ниша, устроенная в каменной кладке, имела технологическое значение. Станцию построили на глухой окраине города не случайно. Дело в том, что огромные дизельные двигатели, вращающие динамомашины, наполняют округу жутчайшим грохотом и вибрацией. Вот и отодвинули их от людей подальше.

Во время Великой Отечественной войны отец рассказчика был совсем еще молодым человеком и работал учеником электрика на электромеханическом заводе. А жил в пригородном селе Монастырском, названном так по существовавшей в нем обители. Александр Петрович вспомнил такой забавный случай, связанный с его отцом и этой электростанцией.

«Идет батя как-то вечером с работы. Темно уже. И видит, за ним волк увязался. Он бегом, зверь тоже не отстает. А станцию в ту пору охранял его приятель с допотопной японской винтовкой. Отец просит его: «Пальни хоть в воздух, пусть отвяжется!» — Приятель отвечает: «Я боюсь из нее стрелять. Хочешь, на, сам пальни». И мой отец, отвернувшись, выстрелил наугад. Но на зверя это подействовало, и оставшийся путь домой парень проделал без приключений. Почему охранник стратегического (пусть и по местным меркам) объекта поостерегся самостоятельно применить свое табельное оружие? Дело в том, что его «японка», скорее всего, носила марку «Арисака», какую массово закупало царское военное ведомство еще в годы Первой мировой войны. Но эта модель стрелкового оружия уже тогда считалась устаревшей и опасной при эксплуатации. А тут на дворе 1940-е годы…», — рассказал он.

Городская электростанция просуществовала до 1950 годов, когда в строй вступила знаменитая Волжская ГЭС. Нужда в станциях-малютках стала отпадать, и они демонтировались. Тем более что по близости стал разрабатываться глиняный карьер. Только мощный остов корпуса с технологической нишей так и остался на своем прежнем месте как памятник технической истории Нижнего Ломова. Аналогичные энергоустановки, существовавшие на фанерном, ликеро-водочном и электромеханическом заводах, к сожалению, до нас не дошли.

Сергей Иллиев. «Наша Пенза».