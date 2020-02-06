«Царские ворота». Пензенцам предлагают окунуться в историю

Предлагаем вам прогуляться по улицам Тамбовской и Новотамбовской. Расположены они в южной части города — там, где начинался почтовый тракт на Тамбов. Тамбовская улица по протяженности совсем крохотная — 475 метров, но в Пензе известна большинству горожан. Еще бы: два российских государя-императора осчастливили ее своим пребыванием! Но об этом чуть позже.

Следует отметить важную стратегическую роль дороги, соединяющей Тамбов и Пензу в суровые годы Великой Отечественной войны.

Есть у улицы начало

Начнем нашу прогулку с того места, где улица берет свое начало, пересекаясь с улицей Богданова. Многоэтажное здание Консультативно-диагностического центра Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко , построенное в 2005 году, придает старинной Тамбовской вполне современный вид. Значение этого медицинского учреждения, оснащенного передовым оборудованием, для нашего региона, безусловно, велико — ведь правильно и вовремя поставленный диагноз, как говорят врачи, ключ к успешному лечению. За 15 лет в центре прошли обследование тысячи жителей Пензы и области.

Следующий объект на нашем пути — памятник «Проводы» скульптора Владимира Курдова. Он поставлен в 1989 году в небольшом сквере на углу улиц Тамбовской и Куйбышева. Здесь в годы Великой Отечественной войны располагался призывной пункт. Священное место — земля, пропитанная слезами матерей, жен, сестер, детей. На постаменте мужчина, уходящий на фронт, и прощающиеся с ним жена и сын. Свыше шести тысяч наших земляков отправились отсюда освобождать мир от фашизма. Многие так и не вернулись с полей сражений. У памятника вмурованы металлические капсулы с землей из разных стран Европы, где сражались пензенцы.

Почтовая дорога

Ну вот мы и подошли к Тамбовской заставе, от которой начиналась почтовая дорога — Тамбовский тракт, построенный в 1782 году и соединивший Пензу и Тамбов. Два отреставрированных кирпичных столба, будка часового, шлагбаум. Кажется, еще мгновенье и выйдет из будки бравый усач с саблей на боку и зычно окликнет: «Куда путь держите?»

Судя по старым описаниям, когда-то на въезде в город стояли величественные царские ворота с замысловатой резьбой и двуглавым орлом. Но со временем они обветшали.

А ведь было время, когда тут толпы восторженных горожан встречали въезжавших в Пензу государей Александра 1 и Николая 1.

Несмотря на значимость Тамбовского тракта, путешествия по нему сулили немало неприятных неожиданностей. Даже возле заставы конные экипажи застревали порой в грязи. Сохранилось красноречивое воспоминание студента Санкт-Петербургского университета Н. Таганцева, приезжавшего в Пензу на каникулы, в котором он описывает эти застревания напротив кабака с характерным названием «Вопилы»: «Тогда проезжающие начинали звать на помощь, так сказать, вопить, и из кабака вылезали пребывающие там как бы на дежурстве непротрезвляющиеся пропойцы…»

А в описаниях трактов из «Материалов для географии и статистики России, собранных офицерами генерального штаба», изданных в Санкт-Петербурге в 1867 году, есть много интересных в познавательном плане строк о Тамбовском тракте. Читаешь, и начинаешь понимать, сколько трудностей и препятствий преодолевали извозчики и их пассажиры. Приведу лишь описание одного из участков: «На выходе из с. Каменки (третьей станции) дорога низменная и болотистая, выложенная камнем на протяжении двух верст и заливается водою. …На 10-й версте мост через р. Атмис (с ледорезами в 20 саж.), весною мост иногда разбирается и учреждается переправа на пароме — гать в 130 сажень».

Намоленное место

Но мы не собираемся «считать» версты до Тамбова, а пройдем по бывшему тракту за пределы «царских ворот». Через считанные метры Тамбовская улица плавно переходит в Новотамбовскую. До середины девятнадцатого века последняя называлась Митрофаньевской (по названию ближайшей церкви), в 1919-м была переименована в улицу Кладбищенскую, а с 1946-го носит современное название.

Сейчас уже трудно представить, что в начале девятнадцатого века город сюда еще не «дотянулся» — здесь располагалась деревня Тимаковка. В 1834 году настоятель Введенской церкви протоиерей Антоний Инсарский подал прошение епископу Пензенскому и Саранскому Иоанну I о постройке на деревенском кладбище каменного храма. В том же году храм заложили, а в октябре 1836-го освятили во имя святителя Митрофана Воронежского.

Любопытный факт: в 1937 — 1945 гг. Митрофановская церковь оставалась единственным действующим храмом в Пензе (лишь ненадолго закрывалась в ноябре 1941 — январе 1942-го).

Небольшой по размерам, он обладает какой-то особой притягательностью. Может, оттого, что в нем находится чудотворная Казанская икона Божьей Матери, которой, по преданию, благословил первых жителей Пензы царь Алексей Михайлович. В 1717 году молитва перед ней защитила город от набега жестоких ногайцев.

Возле храма покоится прах многих известных людей: художников К. А. Савицкого и И. С. Горюшкина-Сорокопудова, краеведов В. Х. Хохрякова , В. М. Терехина , Б. Н. Гвоздева , ботаника И. И. Спрыгина , композитора А. С. Турищева , дирижера Ф. П. Вазерского , родители священномученика Иоанна Алексеевича Артоболевского.

Покинув пределы этого намоленного места, завершим нашу очередную пешую прогулку по Пензе. А впереди нас ждут новые путешествия по улицам родного города.

Дмитрий Взоров. «Наша Пенза».