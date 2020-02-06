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«Царские ворота». Пензенцам предлагают окунуться в историю

6 февраля в 03:53 92 просмотра

Предлагаем вам прогуляться по улицам Тамбовской и Новотамбовской. Расположены они в южной части города — там, где начинался почтовый тракт на Тамбов. Тамбовская улица по протяженности совсем крохотная — 475 метров, но в Пензе известна большинству горожан. Еще бы: два российских государя-императора осчастливили ее своим пребыванием! Но об этом чуть позже.

Следует отметить важную стратегическую роль дороги, соединяющей Тамбов и Пензу в суровые годы Великой Отечественной войны.

Есть у улицы начало

Начнем нашу прогулку с того места, где улица берет свое начало, пересекаясь с улицей Богданова. Многоэтажное здание Консультативно-диагностического центра Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко, построенное в 2005 году, придает старинной Тамбовской вполне современный вид. Значение этого медицинского учреждения, оснащенного передовым оборудованием, для нашего региона, безусловно, велико — ведь правильно и вовремя поставленный диагноз, как говорят врачи, ключ к успешному лечению. За 15 лет в центре прошли обследование тысячи жителей Пензы и области.

Следующий объект на нашем пути — памятник «Проводы» скульптора Владимира Курдова. Он поставлен в 1989 году в небольшом сквере на углу улиц Тамбовской и Куйбышева. Здесь в годы Великой Отечественной войны располагался призывной пункт. Священное место — земля, пропитанная слезами матерей, жен, сестер, детей. На постаменте мужчина, уходящий на фронт, и прощающиеся с ним жена и сын. Свыше шести тысяч наших земляков отправились отсюда освобождать мир от фашизма. Многие так и не вернулись с полей сражений. У памятника вмурованы металлические капсулы с землей из разных стран Европы, где сражались пензенцы.

Почтовая дорога

Ну вот мы и подошли к Тамбовской заставе, от которой начиналась почтовая дорога — Тамбовский тракт, построенный в 1782 году и соединивший Пензу и Тамбов. Два отреставрированных кирпичных столба, будка часового, шлагбаум. Кажется, еще мгновенье и выйдет из будки бравый усач с саблей на боку и зычно окликнет: «Куда путь держите?»
Судя по старым описаниям, когда-то на въезде в город стояли величественные царские ворота с замысловатой резьбой и двуглавым орлом. Но со временем они обветшали.

А ведь было время, когда тут толпы восторженных горожан встречали въезжавших в Пензу государей Александра 1 и Николая 1.

Несмотря на значимость Тамбовского тракта, путешествия по нему сулили немало неприятных неожиданностей. Даже возле заставы конные экипажи застревали порой в грязи. Сохранилось красноречивое воспоминание студента Санкт-Петербургского университета Н. Таганцева, приезжавшего в Пензу на каникулы, в котором он описывает эти застревания напротив кабака с характерным названием «Вопилы»: «Тогда проезжающие начинали звать на помощь, так сказать, вопить, и из кабака вылезали пребывающие там как бы на дежурстве непротрезвляющиеся пропойцы…»

А в описаниях трактов из «Материалов для географии и статистики России, собранных офицерами генерального штаба», изданных в Санкт-Петербурге в 1867 году, есть много интересных в познавательном плане строк о Тамбовском тракте. Читаешь, и начинаешь понимать, сколько трудностей и препятствий преодолевали извозчики и их пассажиры. Приведу лишь описание одного из участков: «На выходе из с. Каменки (третьей станции) дорога низменная и болотистая, выложенная камнем на протяжении двух верст и заливается водою. …На 10-й версте мост через р. Атмис (с ледорезами в 20 саж.), весною мост иногда разбирается и учреждается переправа на пароме — гать в 130 сажень».

Намоленное место

Но мы не собираемся «считать» версты до Тамбова, а пройдем по бывшему тракту за пределы «царских ворот». Через считанные метры Тамбовская улица плавно переходит в Новотамбовскую. До середины девятнадцатого века последняя называлась Митрофаньевской (по названию ближайшей церкви), в 1919-м была переименована в улицу Кладбищенскую, а с 1946-го носит современное название.

Сейчас уже трудно представить, что в начале девятнадцатого века город сюда еще не «дотянулся» — здесь располагалась деревня Тимаковка. В 1834 году настоятель Введенской церкви протоиерей Антоний Инсарский подал прошение епископу Пензенскому и Саранскому Иоанну I о постройке на деревенском кладбище каменного храма. В том же году храм заложили, а в октябре 1836-го освятили во имя святителя Митрофана Воронежского.

Любопытный факт: в 1937 — 1945 гг. Митрофановская церковь оставалась единственным действующим храмом в Пензе (лишь ненадолго закрывалась в ноябре 1941 — январе 1942-го).

Небольшой по размерам, он обладает какой-то особой притягательностью. Может, оттого, что в нем находится чудотворная Казанская икона Божьей Матери, которой, по преданию, благословил первых жителей Пензы царь Алексей Михайлович. В 1717 году молитва перед ней защитила город от набега жестоких ногайцев.

Возле храма покоится прах многих известных людей: художников К. А. Савицкого и И. С. Горюшкина-Сорокопудова, краеведов В. Х. Хохрякова, В. М. Терехина, Б. Н. Гвоздева, ботаника И. И. Спрыгина, композитора А. С. Турищева, дирижера Ф. П. Вазерского, родители священномученика Иоанна Алексеевича Артоболевского.

Покинув пределы этого намоленного места, завершим нашу очередную пешую прогулку по Пензе. А впереди нас ждут новые путешествия по улицам родного города.

Дмитрий Взоров. «Наша Пенза».

Фотография: скриншот - https://www.google.ru/maps/@53.1740629,44.9997763,3a,75y,135.99h,91.11t/data=!3m6!1e1!3m4!1sSZdUL3_6E7smbalqqfHEIg!2e0!7i13312!8i6656?hl=ru

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