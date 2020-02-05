В Каменке женщина повредила позвоночник на сахарном заводе

В городе Каменке Пензенской области проводится доследственная проверка по факту травмирования рабочей.

Установлено, что 36-летняя женщина трудилась аппаратчицей варки утфеля в АО «Атмис-сахар». 4 февраля она мыла полы в производственном цехе, в этот момент обрушились бетонные перекрытия.

«Женщина упала с высоты около восьми метров. С травмой позвоночника пострадавшая госпитализирована в лечебное учреждение, где ей оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В настоящее время следователи проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.