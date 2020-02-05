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В Каменке женщина повредила позвоночник на сахарном заводе

5 февраля в 17:15 100 просмотров

В городе Каменке Пензенской области проводится доследственная проверка по факту травмирования рабочей.

Установлено, что 36-летняя женщина трудилась аппаратчицей варки утфеля в АО «Атмис-сахар». 4 февраля она мыла полы в производственном цехе, в этот момент обрушились бетонные перекрытия.

«Женщина упала с высоты около восьми метров. С травмой позвоночника пострадавшая госпитализирована в лечебное учреждение, где ей оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В настоящее время следователи проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Фотография: https://penza.sledcom.ru/news/item/1436480/

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