Директор зоопарка познакомил пензенцев со своей новой «девочкой»

Фотографию нового обитателя зоопарка директор разместил на своей странице в Facebook. Андрей Воскресенский пояснил, что это — тигровый питон.

На вопросы пензенцев в комментариях о том, зачем ему нужна эта «гадость»? Он ответил, что это не «гадость», а добрая девочка.

Напомним, недавно в зоопарк привезли самца полярного волка. Его подсадили к местной обитательнице Инире. Имя парню еще не выбрали. Сотрудники зоопарка объявили конкурс (0+) на лучшее имя для заморского жениха. Горожане могут присылать в Instagram свои варианты до 6 февраля.