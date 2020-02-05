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Директор зоопарка познакомил пензенцев со своей новой «девочкой»

5 февраля в 17:56 166 просмотров

Директор пензенского зоопарка Андрей Воскресенский рассказал в Сети о новом питомце.

Фотографию нового обитателя зоопарка директор разместил на своей странице в Facebook. Андрей Воскресенский пояснил, что это — тигровый питон.

На вопросы пензенцев в комментариях о том, зачем ему нужна эта «гадость»? Он ответил, что это не «гадость», а добрая девочка.

Напомним, недавно в зоопарк привезли самца полярного волка. Его подсадили к местной обитательнице Инире. Имя парню еще не выбрали. Сотрудники зоопарка объявили конкурс (0+) на лучшее имя для заморского жениха. Горожане могут присылать в Instagram свои варианты до 6 февраля.

Фотография: скриншот - https://www.facebook.com/pnz.andrey.v

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