Празднование 81-летия Пензенской области
На телеканале «Экспресс» вышло эксклюзивное интервью с губернатором
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
В Пензе стартовал фестиваль «Открытый мир библиотек»
Наши новости
Детей сотрудников «Дамате» приглашают на онлайн-олимпиаду
Уровень заболеваемости в пензенских школах не превышает 11%
В Пензе с размахом отметили 81-летие региона: яркие фото с места событий
В Пензе стартовал фестиваль «Открытый мир библиотек»
Пензенским родителям предлагают сдать ЕГЭ
В колледже искусств Пензы отметили 40-летие отделения народного пения
В школы Пензенской области закупят копии Знамени Победы
Мобильный «Кванториум» запустят на базе «точек роста» в пензенских школах
В Пензе открылась выставка, посвященная шедеврам Рафаэля Санти
В Пензенской области ребенка можно записать в 1 класс чрез госуслуги

Герои реалити-шоу «Культ тела 4» уехали на финальные испытания в Абхазию (видео)

5 февраля в 20:34 28 просмотров

Участники проекта «Культ тела 4» (18+) отправились навстречу самому тяжелому этапу реалити-шоу. Они уехали в Абхазию, где их ждут финальные испытания. Следующую неделю среди кавказских гор проведут восемь участников.

Герои четвертого сезона проекта «Культ тела 4» уже готовы к финальным испытаниям. Они отправились на неделю в Абхазию, где для них уже подготовили самые сложные задания. Проводить своих солдат пришла и генерал армии безопасного похудения.

«Условия лучше, чем в 2019 году. Они будут размещены в комфортабельной гостинице, но также будут вылазки в горы. Туда предварительно выезжали люди, смотрели локации — заброшенные шахты, послевоенные города, разрушенные мосты. Это все интересно и опасно. Также участники будут поддерживать форму, с ними поехал тренер», — рассказала генерал армии безопасного похудения Марина Богомолова.

Позади у участников проекта — четыре месяца борьбы с лишним весом. В горы Абхазии отправились восемь бойцов. Причем десант собрали из представителей разных подразделений. Пятеро состоят в «Спецназе», еще трое — во «Взводе». На пути в Абхазию их не смогли остановить даже тяжелые травмы.

«Я пошел на проект ради приключений, испытаний и впечатлений. Сейчас — апогей всего этого развития, поэтому даже сломанная за пять дней до этого рука не является преградой, едем», — сказал участник проекта Александр Горшенин.

В горах Абхазии герои «Культ тела 4» проведут неделю. В Пензу они вернутся 14 февраля, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...