Первый этап реконструкции улицы 40 лет Октября выполнен более чем на 50% (видео)

Первый этап реконструкции улицы 40 лет Октября в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» завершился более чем на 50%. Об этом рассказал начальник управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Василий Глаголев.

Первый этап реконструкции улицы 40 лет Октября в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершился более чем на 50%. Об этом рассказал начальник управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Василий Глаголев.

Стоимость первого этапа проекта составила 399 миллионов рублей. Уже выполнены работы по устройству дорожного основания, выносу коммуникаций, частично завершили строительство ливневой канализации. В ближайшее время начнется устройство освещения и газовых труб. Однако это лишь малая часть запланированных работ. Самым трудоемким этапом станет создание новой эстакады.

«Это серьезное сооружение. Там есть определенные сложности с пропуском железнодорожного транспорта, нужно будет выбирать интервалы», — рассказал Василий Глаголев.

Реконструкция улицы 40 лет Октября завершится еще не скоро. Все работы по ее ремонту планируется завершить до 2023 года, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.