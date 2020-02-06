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В Пензе в акции «Донор в погонах» приняли участие около 50 полицейских (видео)

6 февраля в 00:24 130 просмотров

Пензенские сотрудники полиции приняли участие в акции «Донор в погонах».

Полицейские готовы помогать людям не только по долгу службы, но и по зову сердца.

«В больницах Пензенской области на лечении находятся сотни пациентов, которым ежедневно нужна донорская кровь. Ее наличие в некоторых случаях может быть единственным условием для сохранения человеческой жизни. Сотрудники полиции с готовностью соглашаются стать донорами еще и потому, что обязательным условием сдачи крови является крепкое здоровье, а наши сотрудники всегда находятся в хорошей физической форме», — рассказал начальник отдела УМВД России по Пензе Александр Скворцов.

К акции сотрудники полиции присоединяются не впервые. Некоторые являются постоянными донорами. Известно, что в этот раз сдать кровь пришли около 50 человек из разных подразделений, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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