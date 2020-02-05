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Пензенское УФАС выявило в аптеках рост цен на маски

5 февраля в 22:17 188 просмотров

Сотрудники Пензенского УФАС вместе с представителями Росздравнадзора проверили стоимость масок в аптеках областного центра и их наличие.

По данным антимонопольной службы, эксперты посетили 15 аптек.

«В ходе проверки установлено увеличение роста цен на медицинские маски», — отмечает пресс-служба управления.

УФАС намерено проверить обоснованность повышения цен.

Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова поручила провести проверки стоимости медицинских масок и противовирусных препаратов в регионах. Это связано с ростом спроса на эти средства защиты и лекарства в связи со вспышкой коронавируса в Китае. Владимир Путин призвал отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на фоне распространения коронавируса.

Журналисты ИА «Пенза-Пресс» ранее проверили наличие масок в аптеках — они оказались в наличии не везде. Что касается противовирусных препаратов, то они были в большинстве аптек, которые посетили корреспонденты, но цены на них сильно разнятся.


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