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Стартовал муниципальный этап проекта «А мы из Пензы. Наследники победителей»

6 февраля в 09:19 126 просмотров

В регионе начался муниципальный этап проекта «А мы из Пензы. Наследники победителей» (6+), который посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает пресс-центр облправительства, в рамках проекта уже прошло первое мероприятие — «Память горя сурова, память славы жива», оно было организовано в школе им. Героя СССР Александра Бодряшова в Шемышейке. Почетными гостями праздника стали участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, а также дочь Героя Советского Союза Александра Бодряшова — Лидия Бодряшова.

Поисково-исследовательские отряды 12 школ области представили подготовленные ими работы, посвященные военным дням, тем, что вернулся с Победой домой или погиб на полях сражений.

Следующее мероприятие в рамках проекта пройдет в Башмаковском районе, где 6 февраля состоится патриотический фестиваль «Наследники Победителей» (6+), далее, 7 февраля, — в Белинском районе, 11 числа — в Бековском.

Муниципальный этап завершится 24 апреля гала-концертом «А мы из Пензы! Наследники Победителей» (0+) в Пензе. Кроме того, в мае, в дни празднования 75-летия Победы, пройдет аналогичное мероприятие (6+), но с участием всех районов и городов региона.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/75-let-pobedy/213936/

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