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Горящий ларек на пр. Строителей в Пензе тушили 24 пожарных

6 февраля в 09:34 112 просмотров

В ночь на 6 февраля в Пензе на проспекте Строителей случился пожар. Подробности сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным управления, огонь вспыхнул 5 февраля в 23:49 в торговом павильоне. В результате сгорела крыша на площади 150 кв метров, выгорело внутреннее помещение площадью 60 кв метров в одноэтажном здании. Пожар тушили 24 сотрудника МЧС с помощью шести единиц спецтехники.

«Проводится проверка, причина пожара устанавливается. Дознаватели и испытательная пожарная лаборатория будут сегодня работать на месте происшествия. Пострадавших нет», — рассказала журналистам начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

В управлении просят жителей области соблюдать противопожарную безопасность. Следует быть осторожнее в обращении с печным и газовым оборудованием, проверять исправность проводки, не оставлять включенными электроприборы и не курить в постели.


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