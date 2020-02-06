На пензячку рухнула ледяная глыба с балкона

По данным следствия, руководитель компании не организовал ежедневный осмотр состояния одного из домов на улице Попова. Кроме того, он не составлял документацию по появлению наледи и снега на козырьках балконов.

«А также не довел до собственника одной из квартир сведения о незаконности остекления и установки крыши балкона, правилах содержания балконов и необходимости чистки снега и наледи с козырька балкона, своевременно не организовал чистку кровли и козырьков», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В результате днем 6 февраля 2019 года с козырька балкона пятого этажа на проходившую мимо 58-летнюю женщину рухнула ледяная глыба. Пензячка получила тяжелые травмы.

«В ходе следствия от подозреваемого поступило ходатайство о прекращении уголовного дела и применении к нему меры уголовно-правого характера в виде судебного штрафа», — добавили в ведомстве.

Мужчина полностью возместил ущерб пострадавшей. Уголовное дело прекратили. Помимо этого, гендиректору назначили штраф — 45 тысяч рублей.