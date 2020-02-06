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ФАС предложила отменить регулирование тарифов в аэропортах

6 февраля в 09:45 92 просмотра

Федеральная антимонопольная служба направила письмо в Международную ассоциацию аэропортов (МАА) с предложением отменить государственное регулирование стоимости аэропортовых услуг для авиакомпаний в международных терминалах, сообщают «Известия».

Заместитель главы ФАС Александр Редько рассказал, что на данный момент большинство авиаперевозок пассажиров на международных направлениях осуществляется через московские аэропорты, где ставки сборов не регулируются с 2015 года.
По его словам, инициатива ведомства направлена на выравнивание условий для московских и региональных аэропортов и рост цен на услуги воздушных гаваней не ожидается.

Однако представители авиакомпаний уверены, что в случае реализации инициативы цены на международные перелеты поднимутся.

«Регулирование сборов — единственная эффективная мера сдерживания роста стоимости обслуживания в аэропортах», — отметили в пресс-службе S7 Airlines.

В «Уральских авиалиниях» сообщили, что «резко негативно» относятся к предложению ФАС, так как эта инициатива «вызовет значительный рост ныне регулируемых ставок при обслуживании международных рейсов».


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