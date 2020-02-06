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В Сети появились фото и видео горящего ларька с шаурмой на пр. Строителей

6 февраля в 09:47 84 просмотра

Очевидцы крупного пожара, случившегося в ночь на 6 февраля на пр. Строителей, поделились фото и видео в одной из групп соцсети «ВКонтакте».

В группе пояснили, что горит ларек с шаурмой, расположенный недалеко от торгового центра. Однако один из пользователей в комментариях отметил, что на самом деле огонь вспыхнул в магазине цветов и соседнем помещении. Какая из версий соответствует действительности, неизвестно.

Ранее в пресс-службе регионального ГУ МЧС прокомментировали произошедшее. По информации управления, сигнал о пожаре в торговом павильоне поступил 5 февраля в 23:49. Сгорела крыша на площади 150 кв метров, выгорело внутреннее помещение площадью 60 кв метров. Пожар тушили 24 сотрудника МЧС с помощью шести единиц спецтехники, никто не пострадал. Проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего.

В управлении просят жителей области соблюдать противопожарную безопасность. Следует быть осторожнее в обращении с печным и газовым оборудованием, проверять исправность проводки, не оставлять включенными электроприборы и не курить в постели.

Фотография: Скрирншот - https://vk.com/penza_live

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