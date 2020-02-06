Пензенский министр поделился своим фото в составе почетного караула

Александр Воронков опубликовал в своем аккаунте в Instagram старое фото, сделанное в декабре 1986 года. На нем будущий министр образования Пензенской области несет почетный караул.

В посте он рассказал об акции, которая стартует 25 февраля, пригласил своих одноклассников принять в ней участие.



«Декабрь 1986 года. Я в качестве разводящего веду свою команду на пост № 1 у Монумента воинской и трудовой славы Пензы. Мои дорогие одноклассники. У нас есть возможность вновь испытать то волнение, с которым мы стояли в почетном карауле: с 25 февраля пройдет акция «75 дней до Победы: пост № 1». По участию в акции можно обращаться в Дом молодежи», — написал он.

Напомним, информагентство сообщало о том, что акция будет проходить в Пензе до 9 мая. Она проводится в рамках регионального проекта «А мы из Пензы. Наследники победителей», который стартовал 1 сентября. В почетный караул заступают кадеты и представители Юнармейского движения посменно в Дни воинской славы России. Время несения караула — с 10.00 до 14.00, продолжительность вахты — 20 минут, но в зависимости от погодных условий срок может сокращаться до 10 минут. С 25 февраля «Пост № 1» будет работать ежедневно.

Проект по организации дежурства для всех жителей региона в Почетном карауле совместно с кадетами и юнармейцами у Монумента воинской и трудовой славы предложил губернатор Иван Белозерцев. Также с 5 по 8 мая к несению караула будут привлечены представители органов власти.

Чтобы вступить в Почетный караул, необходимо отправить заявку на электронную почту post1@mmcpenza.ru.

Ранее информагентство писало о воспоминаниях главного редактора телеканала «Экспресс» Алексея Седова, который в школьные годы несколько раз был участником Почетного караула. Он отметил, что для ребят это всегда считалось престижным и они стремились заступить на пост.

«В то время не было гаджетов, мы любили смотреть патриотические фильмы, старались прикоснуться к чему-то масштабному. Мы стремились попасть в караул, но эта почетная обязанность доставалась не всем. Нужно было хорошо учиться, участвовать в общественной жизни школы, иметь хорошие показатели во всем. Плюс еще нужно было быть красавчиком (шутка). Но, конечно, внешние данные были вторичны», — вспоминал Алексей Седов.

Больше о подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне можно почитать в специальном разделе ИА «Пенза-Пресс» — «75 лет Победы».