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Как будет проходить в Пензе «Лыжня России». Схема и программа

6 февраля в 10:53 150 просмотров

9 февраля в Пензе состоится Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» (0+). Организаторы рассказали, как добраться до места открытия и старта, а также стала известна полная программа забега.

Начнется мероприятие в 10 часов утра с регистрации участников. Она продлится полтора часа. С 11:00 до 11:45 будет проходить построение. После в 11:45 состоится торжественная церемония открытия. Сам забег стартует в 12:00, сообщают организаторы. Лыжная гонка закончится до 13:30, именно в это время пройдет награждение победителей и призеров.

Забег состоится в лесном массиве Западной поляны и Арбеково. Стартуют участники с верхней поляны стадиона «Снежинка» со стороны дороги на село Малая Валяевка.

Участники разделятся на две категории. Лыжникам, которым больше 18 лет, придется пройти дистанцию в 10 километров, а для тех, кто младше, подготовили путь в 5 километров. Предполагается, что в гонке примут участие около 4000 человек.

Кроме того, для всех, кто посетит мероприятие, подготовят полевую кухню, горячий чай. Также для участников и зрителей выступят творческие коллективы.

Не стоит забывать и про водителей. Напомним, в этот день их ждут ограничения движения и парковки. Так, по информации пресс-службы мэрии, с 8 до 16 часов нельзя будет оставить авто на участке дороги на село Малая Валяевка — от пересечения с дорогой-дублером улицы Окружной до поворота на стадион. С 9 до 16 часов на том же участке ограничат разрешенную скорость движения. Машинам можно будет ехать не более 20 км/ч.

В Пензенской области Всероссийская массовая лыжная гонка проводится с 2006 года. Местами проведения были Олимпийская аллея, лесные массивы Западной поляны и микрорайона Арбеково, а также город Заречный.

Фотография: схемы предоставлены организаторами мероприятия и https://www.penza-gorod.ru/news/

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