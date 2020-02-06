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Половина россиян хочет найти подработку

6 февраля в 11:21 100 просмотров

Половина россиян (52%) рассматривают возможность найти подработку в течение ближайших трех месяцев. Это показало исследование компании, занимающейся поиском работы, сообщают «Известия».

В опросе приняли участие около 20 тыс. человек. На вопрос об отношении к поиску подработки в течение ближайших трех месяцев 52% опрошенных дали ответ «определенно рассматриваю» и «скорее рассматриваю» (29% и 23% соответственно). Еще 16% респондентов считают, что дополнительный заработок им не нужен («абсолютно не рассматриваю»), 21% склоняются к такой точке зрения, но не столь уверены («скорее не рассматриваю»). У 8% подработка уже есть, 4% затруднились с ответом.

Отмечается, что чаще всего ищут подработку те, кто трудится в сферах искусства и масс-медиа, науки и образования, инсталляции и сервиса. Менее всего заинтересованы в подработке сотрудники банков, компаний по добыче сырье, студенты или специалисты, только начинающие карьеры.


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