Половина россиян хочет найти подработку

В опросе приняли участие около 20 тыс. человек. На вопрос об отношении к поиску подработки в течение ближайших трех месяцев 52% опрошенных дали ответ «определенно рассматриваю» и «скорее рассматриваю» (29% и 23% соответственно). Еще 16% респондентов считают, что дополнительный заработок им не нужен («абсолютно не рассматриваю»), 21% склоняются к такой точке зрения, но не столь уверены («скорее не рассматриваю»). У 8% подработка уже есть, 4% затруднились с ответом.

Отмечается, что чаще всего ищут подработку те, кто трудится в сферах искусства и масс-медиа, науки и образования, инсталляции и сервиса. Менее всего заинтересованы в подработке сотрудники банков, компаний по добыче сырье, студенты или специалисты, только начинающие карьеры.