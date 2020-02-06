Строительство центра «На Ленинградской» выходит на финишную стадию

Внутри здания кипит работа, в настоящее время на объекте трудятся 75 человек. Они занимаются внутренней отделкой, с наступлением весны, когда будет позволять погода, начнется благоустройство территории. На реконструкцию бывшего «Дома офицеров» из бюджета региона выделено 726 миллионов рублей.

«Мы видим, как здание изнутри преображается. Снаружи оно уже красивое, теперь начинается внутреннее убранство. Здесь установят самое лучшее и современное сценическое оборудование. Думаю, что это будет одна из центральных площадок города и области», — сказала Татьяна Курдова.

Культурно-досуговый центр «На Ленинградской» смогут посещать жители разных возрастов, они будут заниматься практически всеми видами творчества. Здесь предусмотрены концертный зал на 450 мест, конференц-зал на 100 мест, несколько помещений для занятия хореографией, пением, декоративно-прикладным творчеством, а также тренажерный зал.

Представитель генерального подрядчика Николай Постнов сообщил, что готовность объекта составляет 85%, основные работы сейчас ведутся в зрительном зале, сцене. Кстати, последнюю монтируют с поворотным кругом. Кроме того, пространство зала довольно большое, это позволит по-максимуму использовать возможности для профессиональной работы, отметила Татьяна Курдова.

Изюминкой здания станет иллюминация, ее включили в стены и потолок. Особенно заметна ее красота будет вечером.

Окончание всех работ намечено на 2020 год, точные сроки пока не называют.

Напомним, здание бывшего «Дома офицеров» признали аварийным в 2014-м. С июня пребывание людей там было исключено, а в декабре того же года на объекте приостановили подачу тепла и техническую эксплуатацию. Здание принадлежало Министерству обороны, в 2016 году его передали в собственность Пензенской области. Тогда же губернатор Иван Белозерцев поручил подготовить проектно-сметную документацию на его реконструкцию. Работы на объекте начались в 2018-м.