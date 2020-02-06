Белозерцев значительно улучшил позиции в рейтинге влияния губернаторов

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев по итогам января существенно улучшил свои позиции в рейтинге влияния глав регионов, который подготовило Агентство политических и экономических коммуникаций.

Пензенский губернатор по результатам оценки детальности экспертами агентства получил средний балл 4,80, что позволило ему переместиться с 51 на 46 строчку и занять место в группе глав региона с сильным влиянием.

«Переходит в группу с сильным влиянием губернатор Пензенской области Иван Белозерцев — регион получит субсидии из федерального бюджета на создание промышленных парков «Союз» и «Мастер». Кроме того, более 1,9 млрд рублей в 2020 году будет направлено на реализацию в области национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — отметили эксперты.

Лидером рейтинга с очень сильным влиянием традиционно стал глава Москвы Сергей Собянин (7,50 баллов).

Напомним, список строится на основе экспертного опроса, в котором участвуют 27 экспертов — политологи, журналисты, политтехнологи. Анкетирование закрытое.