Празднование 81-летия Пензенской области
На телеканале «Экспресс» вышло эксклюзивное интервью с губернатором
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
Как будет проходить в Пензе «Лыжня России». Схема и программа
Наши новости
В Никольске избили вышедшего на станцию пассажира поезда
Пензенцу грозит срок за разбойное нападение с пистолетом-зажигалкой
Пензенские полицейские пресекли деятельность наркокурьеров из Москвы
Кузнечанин надругался над маленькой дочерью своей подруги
Пензенец лишился жизни за то, что оставил пьяную знакомую
Пензенец пытался вернуть долг силой и попал под статью
Молодой пензенец потерял деньги в интернете
В пензенском кафе мужчину закололи старинным клинком
Полицейские предупреждают о новом способе мошенничества при трудоустройстве
Рецидивист сядет на 22 года за жестокое убийство пензенской пенсионерки

Челябинец украл у пензячки гараж на глазах у ее сына

6 февраля в 12:28 130 просмотров

В Пензе вынесли приговор жителю Челябинской области, который украл гараж и сдал его на металлолом.

Установлено, что 19 августа челябинец договорился с двумя мужчинами демонтировать гараж, расположенный в ГСК «Орбита». При этом он показал им поддельные документы, которые якобы свидетельствовали о том, что он — собственник. На следующий день мужчины разрезали металлическую конструкцию на части и сдали в пункт приема за 17 374 рубля.

Сын настоящей хозяйки имущества в этот момент находился на территории кооператива в своем гараже. Он услышал шум и вышел посмотреть.

«Мужчина увидел, как автомашина-манипулятор провозит распиленный металлический гараж, по цвету крыши понял, что это конструкция принадлежит его матери. Он подошел к месту расположения гаража, но его там не было», — сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Житель Челябинска показал пензенцу договор купли-продажи, сказав, что теперь он принадлежит ему. Но мужчина все же вызвал полицию, а злоумышленник сбежал и в тот же день уехал в Иваново.

Негодяя разыскали. Выяснилось, что он несколько раз был судим, а также является наркоманом — стоит на учете у врача.

Мужчину приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...