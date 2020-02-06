Пензенский фонд «Поручитель» почти вдвое увеличил объем выдачи микрозаймов

Генеральный директор АО «Поручитель» Сергей Песков рассказал в программе «Тема дня» (16+) телеканала «Экспресс» об итогах работы компании за 2019 год и масштабных задачах, которые фонд ставит перед собой в 2020-м.

Сергей Песков в беседе с телеведущей Эльвирой Петровой отметил, что в сферу компетенций АО «Поручитель» входит, прежде всего, финансовая поддержка.

«Она оказывается двумя способами: либо прямым финансированием в виде предоставления собственных средств микрозаймов до 5 млн рублей по ставке не выше ключевой, либо путем предоставления гарантий в пользу банков в тех случаях, когда заемщику недостаточно собственного имущественного обеспечения. В этой связи мы работаем практически со всеми банками, представленными в регионе, которые работают с сегментом малого и среднего бизнеса. Помимо этого, гарантии также можно предоставить в пользу лизинговых компаний и одной из структур поддержки, Фонда поддержки промышленности Пензенской области», — пояснил он.

Также Сергей Песков рассказал о том, какие действия должен совершить начинающий бизнесмен для того, чтобы получить поддержку компании.

«Одна из ключевых задач при запуске стартапа — финансирование и поиск его источников. Объективно могу сказать, что это сложно делать банкам — кредитовать на условиях проектного финансирования — по ряду внешних регуляторных факторов. Поэтому мы редко видим стартапы, реализованные с банковским участием, в сегменте микро- и малого бизнеса. При этом мы радикально отличаемся от банков в этом смысле, потому что у нас нет требования о минимальном сроке существования организации. Более того, у нас есть разработанные и внедренные специальные кредитные продукты, подходящие под реализацию стартапов», — сообщил директор АО «Поручитель».

В частности, речь — о кредитных проектах «Молодежный» и «Бизнес 45+", в рамках которых начинающие предприниматели данных возрастных категорий могут получить микрозайм до 3 млн рублей под ставку 4,25%.

По словам главы «Поручителя», в 2019 году фонд был докапитализирован почти на 360 млн рублей. Причем сумма, пришедшая по направлению «Микрофинансирование», была равна тем средствам, которые были вложены в капитал «Поручителя» на протяжении 10 лет.

«Нам за один год пришлось вырасти в этом направлении в два раза, это была колоссальная работа, существенный прорыв. В итоге мы в 2019 году выдали 123 микрозайма более чем на 270 млн рублей. Если сравнивать 2019-й с 2018-м, то объем выданных микрозаймов возрос на 73%. Также прирост мы имеем и по линии гарантийной поддержки, здесь в 2019 году было выдано 599 млн рублей гарантий, что позволило привлечь более 1 млрд 200 млн кредитных ресурсов. Примерный рост по обоим направлениям — более 50%", — рассказал Сергей Песков.

Говоря о планах на 2020 год, он отметил, что компания всегда готова к реализации масштабных проектов и будет только приветствовать любые инвестиционные инициативы. Среди главных задач на этот год — докапитализация на 95 млн рублей и привлечение кредитных ресурсов с участием гарантий АО «Поручитель» в размере 1 млрд 300 млн рублей.

Полную видеоверсию беседы на телеканале можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Напомним, о том, что капитализация «Поручителя» приблизилась к 1 млрд рублей, стало известно в ходе оглашения губернатором Иваном Белозерцевым инвестпослания.