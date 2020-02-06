В Никольске избили вышедшего на станцию пассажира поезда

Установлено, что курянин ждал на станции «Ночка» отправления поезда. В это время к нему подошел молодой человек и заговорил. В ходе общения незнакомец выведывал информацию о его личности, и ему что-то не понравилось. Беседа перетекла в ссору, а затем — драку.

«Парень ударил пассажира ногой по лицу и стукнул по голове. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом костей черепа», — сообщила инспектор направления по связям со СМИ Рузаевского ЛО МВД России на транспорте.

Медики рассказали о произошедшем полицейским. Было возбуждено уголовное дело, в настоящее время оно направлено в суд. Обвиняемому 28-летнему парню может грозить до восьми лет лишения свободы.