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В Никольске избили вышедшего на станцию пассажира поезда

6 февраля в 13:08 66 просмотров

В больницу города Никольска Пензенского региона пришел 56-летний житель Курской области, которого избил незнакомец на железнодорожном вокзале.

Установлено, что курянин ждал на станции «Ночка» отправления поезда. В это время к нему подошел молодой человек и заговорил. В ходе общения незнакомец выведывал информацию о его личности, и ему что-то не понравилось. Беседа перетекла в ссору, а затем — драку.

«Парень ударил пассажира ногой по лицу и стукнул по голове. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом костей черепа», — сообщила инспектор направления по связям со СМИ Рузаевского ЛО МВД России на транспорте.

Медики рассказали о произошедшем полицейским. Было возбуждено уголовное дело, в настоящее время оно направлено в суд. Обвиняемому 28-летнему парню может грозить до восьми лет лишения свободы.


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