В России изменят порядок медосвидетельствования водителей

Авторы инициативы считают, что случаев, когда водитель был адекватен и способен управлять машиной, но по закону признавался виновным, очень много. По их мнению, эксперты должны ориентироваться на клинические признаки опьянения, чтобы избежать необоснованного привлечения к ответственности. Авторы сообщили, что правовой центр направит соответствующие рекомендации в Минздрав и МВД.

С предложением повысить пороги по некоторым веществам согласился главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн. В качестве примера он привел булочки с маком, которые способны в анализах дать некую концентрацию опиатов. По его мнению, такие моменты надо учитывать юридически.

«Уже имеются методические рекомендации, в которых указаны пороговые концентрации, например, для фенобарбитала. Но дальнейшее решение проблемы применения различных препаратов, воздействующих на психику, требует взвешенного решения», — сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.