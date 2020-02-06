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В России изменят порядок медосвидетельствования водителей

6 февраля в 13:41 134 просмотра

В России предложили изменить порядок медосвидетельствования автолюбителей. Поступило предложение закрепить нижние границы пороговых значений для определения состояния наркотического или лекарственного опьянения, сообщает телеканал «360».

Авторы инициативы считают, что случаев, когда водитель был адекватен и способен управлять машиной, но по закону признавался виновным, очень много. По их мнению, эксперты должны ориентироваться на клинические признаки опьянения, чтобы избежать необоснованного привлечения к ответственности. Авторы сообщили, что правовой центр направит соответствующие рекомендации в Минздрав и МВД.

С предложением повысить пороги по некоторым веществам согласился главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн. В качестве примера он привел булочки с маком, которые способны в анализах дать некую концентрацию опиатов. По его мнению, такие моменты надо учитывать юридически.

«Уже имеются методические рекомендации, в которых указаны пороговые концентрации, например, для фенобарбитала. Но дальнейшее решение проблемы применения различных препаратов, воздействующих на психику, требует взвешенного решения», — сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.


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