Потерявшая деньги пензячка попросила помощи у начальника полиции

Пензячка рассказала, что знакомая попросила ее помочь некому мужчине. Ему требовались деньги взаймы. Женщина дала ему 315 тысяч рублей на две недели под расписку, однако он так и не вернул их. Суд признал заемщика банкротом.
«По словам обратившейся, подобным образом гражданин брал взаймы деньги у различных организаций, которые в настоящее время не могут получить от него средства из-за отсутствия имущества, которое оформлено на родственников должника», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Сергей Щеткин поручил подчиненным провести дополнительную проверку в отношении мужчины, чтобы определить, есть ли в его действиях признаки мошенничества.
Всего в день приема к начальнику управления МВД обратились около десяти человек.