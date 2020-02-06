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Потерявшая деньги пензячка попросила помощи у начальника полиции

6 февраля в 13:58 132 просмотра

Начальник управления МВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Сергей Щеткин провел личный прием граждан. За помощью к руководителю ведомства обратилась горожанка, которая потеряла деньги.

Пензячка рассказала, что знакомая попросила ее помочь некому мужчине. Ему требовались деньги взаймы. Женщина дала ему 315 тысяч рублей на две недели под расписку, однако он так и не вернул их. Суд признал заемщика банкротом.

«По словам обратившейся, подобным образом гражданин брал взаймы деньги у различных организаций, которые в настоящее время не могут получить от него средства из-за отсутствия имущества, которое оформлено на родственников должника», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Сергей Щеткин поручил подчиненным провести дополнительную проверку в отношении мужчины, чтобы определить, есть ли в его действиях признаки мошенничества.

Всего в день приема к начальнику управления МВД обратились около десяти человек.

Фотография: https://58.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19490248/

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